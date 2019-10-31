В Краснодарском крае пройдет IV Международный открытый турнир по самбо
На Кубани во Всероссийском детском центре «Смена» пройдет IV Международный открытый турнир по самбо. Он состоится с 1 по 3 ноября.
- Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню самбо. Турнир проводится для популяризации единоборств среди школьников, а также с целью формирования основ здорового образа жизни, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В 2018 году по поручению губернатора в качестве третьего урока физкультуры ввели занятия по самбо. Такие уроки проходят уже в 356 школах края.
Напомним, в Сочи завершился Кубок России по бобслею. Представители Кубани успешно выступили на соревнованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU