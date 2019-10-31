В Краснодарском крае пройдет IV Международный открытый турнир по самбо

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-31T11:44:16+03:00

Он состоится с 1 по 3 ноября

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На Кубани во Всероссийском детском центре «Смена» пройдет IV Международный открытый турнир по самбо. Он состоится с 1 по 3 ноября.

- Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню самбо. Турнир проводится для популяризации единоборств среди школьников, а также с целью формирования основ здорового образа жизни, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2018 году по поручению губернатора в качестве третьего урока физкультуры ввели занятия по самбо. Такие уроки проходят уже в 356 школах края.

Напомним, в Сочи завершился Кубок России по бобслею. Представители Кубани успешно выступили на соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU