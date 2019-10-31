2019-10-31T12:09:31+03:00
Происшествия

Два жителя Абинского района незаконно завладели участками администрации

Регистрация права собственности была приостановлена Управлением Росреестра по краю
Александра ПОДУШКО
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Два жителя Абинского района незаконно завладели участками администрацииДва жителя Абинского района незаконно завладели участками администрацииФото: Архив "КП"
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В Абинском районе местные жители обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Они разработали мошенническую схему, с помощью которой с незаконно завладели 10 земельными участками, принадлежащими администрации Абинского поселения.

Мужчина подготовил заведомо подложные документы по каждой территории, а его сообщница, являясь главным специалистом «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг края», отсканировала их и внесла их в единый реестр.

-Далее земельные участки должны были переоформить на имя злоумышленника. Но регистрацию права собственности приостановили Управлением Росреестра по Краснодарскому краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Мужчина по решению суда проведет 1 год и 2 месяца в исправительной колонии общего режима, а женщина 3 года. Также она выплатит штраф в размере 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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