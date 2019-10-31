2019-10-31T12:14:30+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж спецтехники более чем на 70%

Росту способствовал старт реализации национальных проектов на 2019-2024 гг. в сфере жилищного и автодорожного строительства, обеспечивший высокий спрос на строительную и специальную технику
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам девяти месяцев 2019 года ВТБ Лизинг увеличил объем нового бизнеса в сегменте спецтехники на 74% (11,7 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту способствовал старт реализации национальных проектов на 2019-2024 гг. в сфере жилищного и автодорожного строительства, обеспечивший высокий спрос на строительную и специальную технику.

На 1 октября портфель ВТБ Лизинг в сегменте строительного и дорожно-строительного оборудования составлял порядка 20,7 млрд рублей (рост - на 44% с начала года). При этом доля льготного лизинга в портфеле компании достигает 20% (или 4 млрд рублей).

Наиболее часто клиенты приобретали в лизинг следующие типы оборудования (в порядке убывания по количеству сделок): погрузчики неэлектрические и вилочные, экскаваторы, погрузчики фронтальные и ковшовые, коммунальную технику, колесные трактора. Самыми популярными марками спецтехники в портфеле ВТБ Лизинг стали Беларус, Komatsu, JCB, HELI, HYUNDAI.

«Мы видим большой потенциал по дальнейшему росту продаж в лизинг в сегменте спецтехники. Малый и средний бизнес сегодня все активнее использует предоставляемые нами возможности для модернизации своего парка оборудования, т.к. лизинг является более гибким инструментом нежели, например, кредитование. Поскольку у ВТБ Лизинг своя система оценки клиентов и их проверка осуществляется еще на этапе обсуждения деталей сделки, то принятие решения занимает всего несколько дней, а для оформления договора требуется минимум документов. Темпы роста нашей компании в этом сегменте составляют 30% в год, и по итогам 2019-го мы прогнозируем объем нового бизнеса в размере 12 млрд рублей», - прокомментировал Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тихорецком районе мужчина обокрал работодателя и угнал его авто
В Краснодаре на строительство двух школ и детского сада направили более 900 миллионов рублей
В Белореченском районе водитель без прав устроил ДТП
Полиция начала проверку по факту избиения 10-летнего школьника работником планетария
В станице Старокорсунской Краснодара открыли первую очередь сквера «Прохладный»
В «Сочи Парке» герои сказок соберутся на Монстр Пати
В Сочи спасатели достали мужчину из искореженного авто
В Краснодаре нуждающимся раздадут продукты
Безымянной вершине на границе Мостовского района и Сочи дали имя Валерия Барковского
Гендиректора фирмы и его сообщников обвиняют в хищении 95 миллионов рублей из бюджета Краснодарского края
Два жителя Абинского района незаконно завладели участками администрации
В Краснодарском крае пройдет IV Международный открытый турнир по самбо
На Кубани до 1 июля 2020 года не будут расти тарифы ЖКХ
В Сочи на 6 лет осудили водителя иномарки, который оставил место ДТП
В Белоглинском районе изъяли более 350 литров пива
В Сочи завершился Кубок России по бобслею
В Краснодаре в течение четырех лет отремонтируют цирк
При участии Альфа-Банка на долговом рынке привлечено более 60 млрд инвестиций
В Сочи фирма задолжала 39 миллионов рублей по налогам
На Кубани в 2020 году на капремонт школ направят более 350 миллионов рублей
В Апшеронском районе сторож забил знакомого до смерти черенком лопаты
В Краснодаре в хуторе Ленина запустили новую котельную
В Краснодаре произошло ДТП с тремя авто
В Северском районе мужчина похитил у знакомого топливо
В 2020 году в Новороссийске начнут строить дорогу «Южный обход»
В Сочи в ДТП с автобусом пострадали три человека