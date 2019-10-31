СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-31T12:23:38+03:00

Гендиректора фирмы и его сообщников обвиняют в хищении 95 миллионов рублей из бюджета Краснодарского края Фото: Архив "КП"

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Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей в возрасте от 29 до 48 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору)

- Житель Краснодара, являясь генеральным директором АО «КРАИЖИЛКОМРЕСУРС», действовал с группой лиц по предварительному сговору. 20 апреля 2017 году он заключил договор денежного займа с ООО «ЮРСК» на сумму 95 миллионов рублей. Это было сделано якобы для финансирования строительства ЖК «Седьмое небо», - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

С 20 апреля по 8 декабря 2017 года они перевели на расчетные счета подконтрольных фирм деньги, которыми участники группы распорядились по своему усмотрению. Расследование по уголовному делу осуществлено СЧ ГСУ ГУВД России по краю.

- Обвиняемые находятся под стражей. На их имущество, а также акции в иных организациях наложен арест. Им грозит до 10 лет тюрьмы, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU