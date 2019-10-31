2019-10-31T12:25:40+03:00
Общество

Безымянной вершине на границе Мостовского района и Сочи дали имя Валерия Барковского

С инициативой выступила Служба внешней разведки России
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Хребет Аишхо Фото: sochi-mountain.ruХребет Аишхо Фото: sochi-mountain.ru
Изменить размер текста:

Депутаты ЗСК одобрили предложение Службы внешней разведки России дать вершине 2822,4 метра хребта Аишхо имя советского разведчика Валерия Барковского.

Ранее эту идею поддержали народные избранники Мостовского района и Сочи, так как высота находится на границе этих муниципалитетов.

- Это предложение связано с именем человека, который очень многое сделал для государства, для победы в Великой Отечественной войне, создания ядерного щита нашей Родины. Такие люди при жизни невидимы. Общество узнает об их подвигах чаще всего только спустя годы и десятилетия, иногда после их смерти. Ими должны гордиться, на них необходимо равняться нашей молодежи, - прокомментировал инициативу председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Владимир Борисович Барковский родился в 1913 году в Белгороде. С 1939 года вел разведывательную работу в лондонской резидентуре и смог завербовать ученого, который занимался разработкой атомного оружия.

В 70-е годы являлся профессором кафедры спецдисциплин Академии внешней разведки, в 1996 году получил звание Героя Российской Федерации. Умер в 2003-м году, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тихорецком районе мужчина обокрал работодателя и угнал его авто
В Краснодаре на строительство двух школ и детского сада направили более 900 миллионов рублей
В Белореченском районе водитель без прав устроил ДТП
Полиция начала проверку по факту избиения 10-летнего школьника работником планетария
В станице Старокорсунской Краснодара открыли первую очередь сквера «Прохладный»
В «Сочи Парке» герои сказок соберутся на Монстр Пати
В Сочи спасатели достали мужчину из искореженного авто
В Краснодаре нуждающимся раздадут продукты
Гендиректора фирмы и его сообщников обвиняют в хищении 95 миллионов рублей из бюджета Краснодарского края
ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж спецтехники более чем на 70%
Два жителя Абинского района незаконно завладели участками администрации
В Краснодарском крае пройдет IV Международный открытый турнир по самбо
На Кубани до 1 июля 2020 года не будут расти тарифы ЖКХ
В Сочи на 6 лет осудили водителя иномарки, который оставил место ДТП
В Белоглинском районе изъяли более 350 литров пива
В Сочи завершился Кубок России по бобслею
В Краснодаре в течение четырех лет отремонтируют цирк
При участии Альфа-Банка на долговом рынке привлечено более 60 млрд инвестиций
В Сочи фирма задолжала 39 миллионов рублей по налогам
На Кубани в 2020 году на капремонт школ направят более 350 миллионов рублей
В Апшеронском районе сторож забил знакомого до смерти черенком лопаты
В Краснодаре в хуторе Ленина запустили новую котельную
В Краснодаре произошло ДТП с тремя авто
В Северском районе мужчина похитил у знакомого топливо
В 2020 году в Новороссийске начнут строить дорогу «Южный обход»
В Сочи в ДТП с автобусом пострадали три человека