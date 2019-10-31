Безымянной вершине на границе Мостовского района и Сочи дали имя Валерия Барковского
Депутаты ЗСК одобрили предложение Службы внешней разведки России дать вершине 2822,4 метра хребта Аишхо имя советского разведчика Валерия Барковского.
Ранее эту идею поддержали народные избранники Мостовского района и Сочи, так как высота находится на границе этих муниципалитетов.
- Это предложение связано с именем человека, который очень многое сделал для государства, для победы в Великой Отечественной войне, создания ядерного щита нашей Родины. Такие люди при жизни невидимы. Общество узнает об их подвигах чаще всего только спустя годы и десятилетия, иногда после их смерти. Ими должны гордиться, на них необходимо равняться нашей молодежи, - прокомментировал инициативу председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Владимир Борисович Барковский родился в 1913 году в Белгороде. С 1939 года вел разведывательную работу в лондонской резидентуре и смог завербовать ученого, который занимался разработкой атомного оружия.
В 70-е годы являлся профессором кафедры спецдисциплин Академии внешней разведки, в 1996 году получил звание Героя Российской Федерации. Умер в 2003-м году, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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