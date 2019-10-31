Безымянной вершине на границе Мостовского района и Сочи дали имя Валерия Барковского

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-31T12:25:40+03:00

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Депутаты ЗСК одобрили предложение Службы внешней разведки России дать вершине 2822,4 метра хребта Аишхо имя советского разведчика Валерия Барковского.

Ранее эту идею поддержали народные избранники Мостовского района и Сочи, так как высота находится на границе этих муниципалитетов.

- Это предложение связано с именем человека, который очень многое сделал для государства, для победы в Великой Отечественной войне, создания ядерного щита нашей Родины. Такие люди при жизни невидимы. Общество узнает об их подвигах чаще всего только спустя годы и десятилетия, иногда после их смерти. Ими должны гордиться, на них необходимо равняться нашей молодежи, - прокомментировал инициативу председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Владимир Борисович Барковский родился в 1913 году в Белгороде. С 1939 года вел разведывательную работу в лондонской резидентуре и смог завербовать ученого, который занимался разработкой атомного оружия.

В 70-е годы являлся профессором кафедры спецдисциплин Академии внешней разведки, в 1996 году получил звание Героя Российской Федерации. Умер в 2003-м году, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU