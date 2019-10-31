В Краснодаре нуждающимся раздадут продукты
Акция по раздаче бесплатных продуктов питания пройдет в субботу, 2 ноября, на Кооперативном рынке в Краснодаре. Организаторами ее является группа инициативных граждан. К своему доброму порыву они хотят привлечь больше людей.
- В акции может принять любой желающий. Ведь наверняка у кого-то дома есть лишняя пачка макарон или пару килограммов картошки, которые вы не едите, - говорят организаторы.
Продукты планируют выдавать многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам.
Начало акции запланировано на 13 часов на улице Карасунская, 86.
Ориентиром для тех, кто хочет помочь нуждающимся людям - автомобиль с продуктами по данному адресу.
Ребята собираются сделать подобные акции регулярными и создать целое движение помощи людям. Доброе дело уже помогло нескольким десяткам жителей Владикавказа, где тоже проводилась акция, справиться с нуждой.
ИСТОЧНИК KP.RU