В Краснодаре нуждающимся раздадут продукты

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-31T12:45:30+03:00

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Акция по раздаче бесплатных продуктов питания пройдет в субботу, 2 ноября, на Кооперативном рынке в Краснодаре. Организаторами ее является группа инициативных граждан. К своему доброму порыву они хотят привлечь больше людей.

- В акции может принять любой желающий. Ведь наверняка у кого-то дома есть лишняя пачка макарон или пару килограммов картошки, которые вы не едите, - говорят организаторы.

Продукты планируют выдавать многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам.

Начало акции запланировано на 13 часов на улице Карасунская, 86.

Ориентиром для тех, кто хочет помочь нуждающимся людям - автомобиль с продуктами по данному адресу.

Ребята собираются сделать подобные акции регулярными и создать целое движение помощи людям. Доброе дело уже помогло нескольким десяткам жителей Владикавказа, где тоже проводилась акция, справиться с нуждой.

ИСТОЧНИК KP.RU