В Сочи спасатели достали мужчину из искореженного авто
В Лазаревском районе Сочи утром в поселке Якорная Щель произошло дорожно-транспортное происшествие.
В районе железнодорожного вокзала столкнулись ВАЗ 2106 и Hyundai Solaris, которые двигались навстречу друг другу. В результате аварии в искореженной «шестерке» оказался зажат водитель.
На место прибыли 6 сотрудников Сочинского отряда «Кубань-СПАС». Они отключили аккумуляторные батареи у машин, чтобы предотвратить возможное возгорание. Затем с помощью гидравлического инструмента достали пострадавшего из отечественной легковушки.
- Водителей иномарки и отечественной легковушки госпитализировали в лечебное учреждение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
ИСТОЧНИК KP.RU