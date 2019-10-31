В Сочи спасатели достали мужчину из искореженного авто

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-31T12:38:30+03:00

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В Лазаревском районе Сочи утром в поселке Якорная Щель произошло дорожно-транспортное происшествие.

В районе железнодорожного вокзала столкнулись ВАЗ 2106 и Hyundai Solaris, которые двигались навстречу друг другу. В результате аварии в искореженной «шестерке» оказался зажат водитель.

На место прибыли 6 сотрудников Сочинского отряда «Кубань-СПАС». Они отключили аккумуляторные батареи у машин, чтобы предотвратить возможное возгорание. Затем с помощью гидравлического инструмента достали пострадавшего из отечественной легковушки.

- Водителей иномарки и отечественной легковушки госпитализировали в лечебное учреждение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU