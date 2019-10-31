2019-10-31T12:51:58+03:00
Общество

В «Сочи Парке» герои сказок соберутся на Монстр Пати

1 и 2 ноября в первом тематическом парке страны пройдет костюмированная вечеринка
Иван ЕГОРОВ
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Фото: "Сочи Парк"Фото: "Сочи Парк"
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Это семейное мероприятие – вечерняя часть программы большого праздника «Дня рождения Бабы Яги-5», который отмечается в Сочи Парке до 10 ноября.

Гостей ждут в ресторане «Роллер» – к 20.00 здесь соберется все семейство графа Дракулы, будет открыт бар с тематическим меню, начнется дискотека с DJ Мумией, танцы со скелетами, волшебное тесла-шоу и конкурсы от любимой дочери Дракулы. Дресс-код для гостей вечеринки – самые страшные костюмы!

До 23.00 в парке работают лабиринты страха «Цирк» и «Казино», аттракцион Карусель сказок, интерактивная комната, Колесо Времени, а также детский развлекательный центр «Страна Медведия».

Вход для гостей Сочи Парка и отеля-замка Богатырь свободный, ограничение по возрасту 3+.

Подробное расписание работы парка – на сайте sochipark.ru.

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