Полиция начала проверку по факту избиения 10-летнего школьника работником планетария

СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-31T13:13:21+03:00

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Инцидент произошел в сочинской школе №13. Как рассказывает мама одного из учащихся, вместо 5 урока дети пошли в планетарий. За посещение каждый ребенок заплатил 250 рублей.

- Работник планетария ударил моего десятилетнего сына по голове, выругал и толкнул в спину. А все из-за того, что он заглянул за шатер, - говорит мама пострадавшего ребенка.

При этом женщина уверяет - там не было ни заграждений, ни объявлений о том, что туда проходить нельзя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="136" height="240" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/741209" frameborder="0"></iframe> В Сочи работник планетария ударил 10-летнего ребенка.

В итоге после произошедшего мальчика повезли в травмпункт.

- У него зафиксировали ушиб мягких тканей, вечером ребенка тошнило, - продолжает мама школьника. - Своей вины он (сотрудник планетария) не признает и лишь усмехается над произошедшим. Такие люди не должны работать с детьми.

Более того, женщина не намерена прощать подобную выходку. Чтобы наказать мужчину, она заявила в полицию.

- Заявление был зарегистрировано, сейчас по данному факту проводится проверка, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU