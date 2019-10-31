В Краснодаре на строительство двух школ и детского сада направили более 900 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-31T13:32:39+03:00

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900 миллионов рублей выделены на возведение трех социальных объектов в Краснодаре. Это сделано в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

- В 2019 году в краевой столице приступят к строительству двух школ общей вместимостью 2975 мест. Они появятся на Конгрессной и в районе жилого массива поселка Знаменский-Зеленопольский. На улице Героев Разведчиков возведут детский сад на 300 мест, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В рамках нацпроекта в июне 2019 года была введена в эксплуатацию школа по улице Героя Аверкиева на 1550 мест, продолжается строительство учреждения на улице Изобильной.

Напомним, в станице Старокорсунской Краснодара открыли первую очередь сквера «Прохладный». Зеленую зону обновили на площади в 1 гектар. Здесь построили спортивные площадки и детский городок, отремонтировали освещение, установили садовые диваны, обустроили дорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU