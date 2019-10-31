2019-10-31T13:52:25+03:00
Происшествия

В Тихорецком районе мужчина обокрал работодателя и угнал его авто

Он не справился с управлением и влетел в столб
Александра ПОДУШКО
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В Тихорецком районе мужчина обокрал работодателя и угнал его автоВ Тихорецком районе мужчина обокрал работодателя и угнал его автоФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Тихорецкого района поступило сообщение от местного жителя . Он рассказал. Что у него похитили деньги и телефон, а также угнали автомобиль.

- Полицейские установили личность подозреваемого. Ранее судимого 21-летнего местного жителя, работавшего по найму у заявителя, задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что злоумышленник выпивал с потерпевшим. Когда хозяин ненадолго вышел из комнаты, подозреваемый похитил его телефон и деньги, после чего поехал на автомобиле заявителя кататься по городу. Вскоре он не справился с управлением, влетел столб линии электропередач и скрылся, оставив автомобиль на месте ДТП.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158, частью 1 статьи 166 и статьей 168 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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