В Краснодаре на водителя КамАЗа возбудили уголовное дело за незаконную свалку мусора
За незаконную свалку мусора в поле под Краснодаром возбудили уголовное дело. Об этом сообщил помощник мэра города Владимир Вербицкий.
- В Калининской администрации создали рабочую группу с участием всех сторон, - говорит Владимир Вербицкий.
Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiy
Специалисты, входящие в эту группу, будут заниматься решением проблемы с мусором.
Более того, по словам помощника главы города, возбуждено первое уголовное дело. Был выявлен мужчина, который организовал вывоз мусора в лесополосу. Ущерб, нанесенный экологии от опасных отходов, составил 1,8 миллиона рублей. Если мужчину признают виновным, то ему грозит крупный штраф или исправительные работы.
Жителей поселка просят снимать на видео факты вывоза мусора в лесополосу и отправлять ролики в администрацию Калининского сельского округа.
- Каждое видео с фактами выброса мусора, и в целом – информация о таких свалках пойдут в дело, - добавляет Владимир Вербицкий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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