2019-10-31T15:14:18+03:00
Общество

В Краснодаре на водителя КамАЗа возбудили уголовное дело за незаконную свалку мусора

Ущерб, нанесенный экологии от отходов, составил 1,8 миллиона рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Ему грозит крупный штраф или исправительные работы.Ему грозит крупный штраф или исправительные работы.
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За незаконную свалку мусора в поле под Краснодаром возбудили уголовное дело. Об этом сообщил помощник мэра города Владимир Вербицкий.

- В Калининской администрации создали рабочую группу с участием всех сторон, - говорит Владимир Вербицкий.

Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiy

Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiy

Специалисты, входящие в эту группу, будут заниматься решением проблемы с мусором.

Более того, по словам помощника главы города, возбуждено первое уголовное дело. Был выявлен мужчина, который организовал вывоз мусора в лесополосу. Ущерб, нанесенный экологии от опасных отходов, составил 1,8 миллиона рублей. Если мужчину признают виновным, то ему грозит крупный штраф или исправительные работы.

Жителей поселка просят снимать на видео факты вывоза мусора в лесополосу и отправлять ролики в администрацию Калининского сельского округа.

- Каждое видео с фактами выброса мусора, и в целом – информация о таких свалках пойдут в дело, - добавляет Владимир Вербицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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