2019-10-31T15:29:36+03:00
Происшествия

В Туапсе проводят проверку по факту смерти мужчины на железнодорожных путях

Он пытался пробежать под вагоном
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Южного СУТ СК России.Фото: Южного СУТ СК России.
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Трагедия произошла на железнодорожной станции Туапсе. Там обнаружили мертвым 62-летнего мужчину.

- По предварительным данным, локомотив № 7127 в составе зерновоза из 43 вагонов следовал в порт Туапсе, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан. - Проехав виадук, поезд совершил пробную остановку. Стоянка составила 2 минуты. После состав тронулся и продолжил путь.

Во время осмотра сотрудники РЖД обратили внимание на первые колесные пары четвертого вагона, на них была кровь.

- Предположительно мужчина во время вышеуказанной стоянки состава пытался перейти путь под вагоном, - добавляет Анна Терземан.

Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины. Эксперты уже осмотрели место происшествия, опросили сотрудников станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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