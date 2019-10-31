На Кубани стартовало строительства индустриального парка для МСП

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-31T17:53:25+03:00

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В Кавказском районе стартовало строительство индустриального парка для МСП. Кубань победила в конкурсе на его размещение, в котором принимали участие 20 субъектов и только восемь из них прошли отбор. Теперь регион получит из федерального бюджета поддержку в размере 500 млн рублей.

- Планируется, что на работы по строительству промышленной зоны уйдет не более трех лет, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Площадь парка превысит 13 га. Здесь запланировано возведение завода по розливу бутилированной воды, бумаги и картона, безалкогольных напитков. Здесь смогут получить работу до 600 человек. Планируется, что краевой бюджет будет ежегодно получать от резидентов парка не менее 600 млн рублей.

Напомним, в Краснодаре на строительство двух школ и детского сада направили более 900 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU