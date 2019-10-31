2019-10-31T16:34:42+03:00
Экономика

Предприятия перерабатывающей отрасли Кубани смогут получить льготные займы

Их будет выдавать краевой Фонд развития промышленности
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Перерабатывающие производства, работающие на территории Краснодарского края, смогут получить льготные займы от регионального Фонда развития промышленности. Сейчас они не являются субъектами поддержки, и данный недочет решено изменить.

- Начиная с 2020 года, перерабатывающие предприятия Кубани смогут рассчитывать на получение займа по процентной ставке от 1 до 6% годовых, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что капитализация Фонда развития промышленности в 2019 году составила 1,5 млрд рублей. За время его функционирования краевые предприятия получили более 40 кредитов почти на 1 млрд рублей. Благодаря льготным займам, увеличились налоговые отчисления в региональный бюджет. В этом году заемщики перечислили в краевую казну уже 600 млн рублей, что на 11% больше, чем годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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