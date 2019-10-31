Сотрудники отрядов «Кубань-СПАС» провели благотворительную акцию

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-31T16:59:41+03:00

К ним в гости пришли воспитанники детских домов и дети, нуждающиеся в социальной реабилитации

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Сотрудники сразу шести отрядов «Кубань-СПАС» принимали гостей – воспитанников социально-реабилитационных центров, детских домов и школ-интернатов региона. Ребятам рассказали о специфике службы и истории из реальной жизни.

- В частности, в Славянском отряде детям продемонстрировали спасательную технику, в Геленджикском продемонстрировали как организовать навесную переправу и пользоваться ей. В Крымском отряде дети могли поработать тяжелым гидравлическим инструментом, а в Краснодарском для них устроили настоящие соревнования на скалодроме.- рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Также юные жители региона смогли узнать о правилах поведения при пожаре, у водоемов и в лесу. Помимо этого, спасатели рассказали, как оказать первую помощь пострадавшему. Такие мероприятия теперь будут проводить ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU