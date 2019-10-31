На Кубани разработали новое мобильное приложение

СЕГОДНЯ 17:15 2019-10-31T17:36:23+03:00

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В министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края разработали бесплатное мобильное приложение для сматфонов на базе Android. Оно называется: «Безопасность — это важно!»

- Программа поможет вызвать спасателей, расскажет, как сориентироваться и принять верное решение в экстренной ситуации, помочь пострадавшему до приезда медиков, а также проверить свои знания по ОБЖ, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Загрузить приложение «Безопасность — это важно!» можно ЗДЕСЬ.

Напомним, сотрудники сразу шести отрядов «Кубань-СПАС» принимали гостей – воспитанников социально-реабилитационных центров, детских домов и школ-интернатов региона. Ребятам рассказали о специфике службы и истории из реальной жизни.Также юные жители региона смогли узнать о правилах поведения при пожаре, у водоемов и в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU