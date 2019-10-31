У жителя Краснодарского края изъяли более 1 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 17:50 2019-10-31T17:50:38+03:00

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В Успенском районе полицейские задержали местного жителя по подозрению в хранении наркотиков. В ходе обыска в гараже 52-летнего подозреваемого нашли и изъяли небольшой сверток, а также наволочку с растительным веществом.

- Проведенная экспертиза показала, что изъятое является марихуаной общим весом 1,3 кг и гашишным маслом массой полграмма, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Задержанный пояснил, что нашел на окраине села Успенское дикорастущие кусты конопли и решил изготовить из них наркотик для собственного потребления. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина уже успел опробовать получившийся «продукт».

В отношении правонарушителя составили административный протокол и возбудили уголовное дело. Решением суда он помещен под стражу. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU