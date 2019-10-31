2019-10-31T17:50:38+03:00
Происшествия

У жителя Краснодарского края изъяли более 1 кг наркотиков

Мужчина хранил коноплю в наволочке
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Успенском районе полицейские задержали местного жителя по подозрению в хранении наркотиков. В ходе обыска в гараже 52-летнего подозреваемого нашли и изъяли небольшой сверток, а также наволочку с растительным веществом.

- Проведенная экспертиза показала, что изъятое является марихуаной общим весом 1,3 кг и гашишным маслом массой полграмма, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Задержанный пояснил, что нашел на окраине села Успенское дикорастущие кусты конопли и решил изготовить из них наркотик для собственного потребления. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина уже успел опробовать получившийся «продукт».

В отношении правонарушителя составили административный протокол и возбудили уголовное дело. Решением суда он помещен под стражу. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Господдержка кубанской промышленности увеличится до 1 млрд рублей
Краснодарскому краю выделили 110 млн рублей из федерального бюджета
Ушел в отставку глава Ейского района Кубани
На Кубани разработали новое мобильное приложение
ВТБ Пенсионный фонд провел первую онлайн-выплату пенсии
Сотрудники отрядов «Кубань-СПАС» провели благотворительную акцию
Предприятия перерабатывающей отрасли Кубани смогут получить льготные займы
На Кубани стартовало строительства индустриального парка для МСП
В Краснодаре больше трех недель разыскивают 26-летнего парня
В Туапсе проводят проверку по факту смерти мужчины на железнодорожных путях
В Краснодаре на водителя КамАЗа возбудили уголовное дело за незаконную свалку мусора
В Тихорецком районе мужчина обокрал работодателя и угнал его авто
В Краснодаре на строительство двух школ и детского сада направили более 900 миллионов рублей
В Белореченском районе водитель без прав устроил ДТП
Полиция начала проверку по факту избиения 10-летнего школьника работником планетария
В станице Старокорсунской Краснодара открыли первую очередь сквера «Прохладный»
В «Сочи Парке» герои сказок соберутся на Монстр Пати
В Сочи спасатели достали мужчину из искореженного авто