Краснодарскому краю выделили 110 млн рублей из федерального бюджета

СЕГОДНЯ 18:41 2019-10-31T18:41:05+03:00

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На Кубани модернизируют тренировочные площадки, которые использовались во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. На это из федерального бюджета региону выделили 110 млн рублей.

- В частности, на эти средства в 2020 году установят воркаут-площадки на трех объектах - в Геленджике, Адлере и Анапе, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На тренировочных площадках обновят газоны. Кроме того, в Геленджике установят оборудование для занятий легкой атлетикой. На это потратят дополнительные 6 млн рублей из краевого бюджета.

Напомним, после завершения игр Чемпионата мира по футболу-2018 тренировочные площадки передали в ведение местных спортивных школ. По сути, они являются полноценными стадионами, оборудованные в соответствии с требованиями ФИФА. Они оборудованы искусственным освещением, трибунами, которые способны вместить не менее 500 человек, раздевалками, душевыми и многим другим.

ИСТОЧНИК KP.RU