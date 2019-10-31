Краснодарскому краю выделили 110 млн рублей из федерального бюджета
На Кубани модернизируют тренировочные площадки, которые использовались во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. На это из федерального бюджета региону выделили 110 млн рублей.
- В частности, на эти средства в 2020 году установят воркаут-площадки на трех объектах - в Геленджике, Адлере и Анапе, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
На тренировочных площадках обновят газоны. Кроме того, в Геленджике установят оборудование для занятий легкой атлетикой. На это потратят дополнительные 6 млн рублей из краевого бюджета.
Напомним, после завершения игр Чемпионата мира по футболу-2018 тренировочные площадки передали в ведение местных спортивных школ. По сути, они являются полноценными стадионами, оборудованные в соответствии с требованиями ФИФА. Они оборудованы искусственным освещением, трибунами, которые способны вместить не менее 500 человек, раздевалками, душевыми и многим другим.
ИСТОЧНИК KP.RU