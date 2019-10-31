2019-10-31T19:08:20+03:00
Экономика

Господдержка кубанской промышленности увеличится до 1 млрд рублей

Таких показателей ждут уже в 2020 году
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Промышленность Краснодарского края показала в 2018 году рост более чем на 5%. В текущем году также отмечается положительная динамика.

- Промышленные предприятия являются одним из основных двигателей региональной экономики. В ВРП края отрасль занимает около 17%. В 2018 году в бюджет поступило свыше 27 млрд рублей налогов, а в этом сумма вырастет до 30 млрд, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Высоких результатов развития отрасли удалось достигнуть, в частности, благодаря государственной поддержке. В 2017 году на это тратили не более 20 млн рублей, а в текущем – 600 млн. Ожидается, что в 2020-м эта сумма вырастет до 1 млрд рублей.

Также с начала 2019 года в краевую промышленность привлекли почти 5 млрд рублей инвестиций, что в 1,5 раза, чем в 2018-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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