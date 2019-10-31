Ремонт региональных дорог Кубани завершат в ноябре

31 Окт. 19:52 2019-10-31T19:52:54+03:00

Сейчас работы в муниципалитетах вышли на финишную прямую

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На Кубани подвели промежуточные итоги реализации госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». В 2019 году в ней приняли участие свыше 200 населенных пунктов, в которых запланировали привести в порядок около 500 км трасс.

- На сегодняшний день работы уже завершили в Крымском, Красноармейском, Кавказском, Калининском, Кореновском, Ленинградском, Северском, Белоглинском, Темрюкском, Успенском Каневском, Щербиновском и Павловском районах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Окончить ремонт региональных трасс планируют 15 ноября. На развитие улично-дорожной сети в муниципалитетах края в 2019-году заложили свыше пяти миллиардов рублей.

Напомним, в 2020 году в Новороссийске начнут реализовывать проект по строительству автодороги «Южный обход». Проектно-сметная документация на возведение первого этапа от проспекта Дзержинского до улицы Шоссейная направлена на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU