Ремонт региональных дорог Кубани завершат в ноябре
На Кубани подвели промежуточные итоги реализации госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». В 2019 году в ней приняли участие свыше 200 населенных пунктов, в которых запланировали привести в порядок около 500 км трасс.
- На сегодняшний день работы уже завершили в Крымском, Красноармейском, Кавказском, Калининском, Кореновском, Ленинградском, Северском, Белоглинском, Темрюкском, Успенском Каневском, Щербиновском и Павловском районах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Окончить ремонт региональных трасс планируют 15 ноября. На развитие улично-дорожной сети в муниципалитетах края в 2019-году заложили свыше пяти миллиардов рублей.
Напомним, в 2020 году в Новороссийске начнут реализовывать проект по строительству автодороги «Южный обход». Проектно-сметная документация на возведение первого этапа от проспекта Дзержинского до улицы Шоссейная направлена на экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU