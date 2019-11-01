2019-11-01T07:20:13+03:00
Общество

В Краснодаре на пересечении 1-го Мая и Черкасской временно отключили светофорный объект

Специалисты эксплуатирующей организации СМЭУ заменят здесь кабельные линии
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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31 октября в 22:00 в Краснодаре на пересечении 1-го Мая и Черкасской отключили светофорный объект. До 16:00 часов пятницы, 1 ноября, специалисты эксплуатирующей организации СМЭУ заменят здесь кабельные линии.

- Работы начали ночью, чтобы минимизировать неудобства горожан, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

В составе светофорного объекта на пересечении 1-го Мая и Черкасской 8 электронных регулировщиков для автомобилистов и 8 для пешеходов.

- В течение потоки на перекрестке будут регулировать инспекторы отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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