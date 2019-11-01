В Краснодаре историческое здание XIX века по улице Коммунаров законсервируют на зиму

СЕГОДНЯ 07:43 2019-11-01T08:43:27+03:00

Дом на Коммунаров, 108 в Краснодаре Фото: Хельга Шошин

После будет проведена государственная историко-культурная экспертиза

Изменить размер текста: A A

Как стало известно, историческое здание по улице Коммунаров, 108 законсервируют на зиму.

Оно известно под неброским названием «Дом жилой с садом, конца 19 века». Он служил купеческим подворьем семьи Котляровых. Потом его признали ветхим и решили снести. 15 июня специалисты прибыли по адресу Коммунаров, 108 и начали разбирать крышу и выносить оконные рамы. Активисты писали жалобы и обращения в различные структуры с требованием спасти дом. Работы заморозили.

31 октября в региональном ОФН состоялось совещание, на котором обсудили дальнейшую судьбу дома. Директор департамента муниципальной собственности Олег Павлов сообщил, что мэр Краснодара Евгений Первышов подписал поручение выделить средства на консервацию дома. Руководитель управления госохраны Роман Семихатский сообщил, что это должно произойти к 25 декабря.

Потом проведут государственную историко-культурную экспертизу, которая установит ценность здания и определит его дальнейшую судьбу.

ТАКЖЕ

История под ковшом: Краснодарцы не дали снести уникальный дом конца 19 века

В здании полностью сохранились исторические интерьеры, но в список охраняемых объектов оно не вошло (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU