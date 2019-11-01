В Сочи выберут лучших водителей автобусов

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-01T08:37:46+03:00

Им предстоит пройти два этапа: теоретический и практический

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В Сочи 31 октября стартует межрегиональный конкурс «Водитель года - 2019». На трассе Формула-1 будут соревноваться водитель автобусов.

- Они пройдут теоретический и практический этапы. Для первого тура необходимо знать ПДД и историю развития транспорта в России. Затем водители покажут свое мастерство в управлении автобусом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Зрители смогут бесплатно понаблюдать за гонками, а также яркой шоу-программой. Завершится событие церемонией награждения.

Впервые соревнование среди водителей рейсовых автобусов в Сочи прошло в октябре 2016 года. В 2019 году в них приняли участие 120 водителей, девять из них - женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU