Краевые врачи проконсультировали более тысячи жителей Курганинского района

СЕГОДНЯ 09:20 2019-11-01T09:20:36+03:00

61 пациент получил направление в ГБУЗ НИИ-ККБ№1 для дальнейшего обследования

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Команда врачей НИИ-ККБ№1 провела в Курганинском районе бесплатный консультативный прием. Специалисты осмотрели больше тысячи человек. По результатам диагностического мероприятия 61 пациент получил направление в ГБУЗ НИИ-ККБ№1.

- Специалисты измеряли рост, вес, артериальное давление, определяли уровень глюкозы и холестерина крови. Также врачи функциональной диагностики проводили ЭКГ-исследования, медики ультразвуковой диагностики – УЗИ различных органов и систем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Каждый участник уже с результатами обследования направлялся на консультацию к необходимому специалисту. Врачи оценивали результаты консультации, объясняли, как изменить образ жизни, чтобы не допустить усугубления болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU