Трамвайный парк Краснодара пополнят 90 новых вагонов

СЕГОДНЯ 09:39 2019-11-01T09:39:15+03:00

На эти цели предусмотрено три миллиарда рублей

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В Краснодаре проходит масштабное обновление трамвайного парка. В течение трех лет на эти цели предусмотрено три миллиарда рублей.

- Уже прибыли 22 новых трамвая и 9 троллейбусов. До конца года на линию выйдут 35 новых трамваев и 12 троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода. А до 2021 года приобретут 90 новых вагонов, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном министерстве транспорта.

- В Краснодарском крае обновили более 50 единиц общественного транспорта. Новороссийск получил три современных троллейбуса и десять новых автобусов. В 2020 году поставят еще четыре троллейбуса. В Курганинском районе за последние три года закуплено три автобуса, - добавили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, ремонт региональных дорог Кубани завершат в ноябре. Сейчас работы в муниципалитетах вышли на финишную прямую.

ИСТОЧНИК KP.RU