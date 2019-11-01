2019-11-01T09:39:15+03:00
Общество

Трамвайный парк Краснодара пополнят 90 новых вагонов

На эти цели предусмотрено три миллиарда рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Краснодаре проходит масштабное обновление трамвайного парка. В течение трех лет на эти цели предусмотрено три миллиарда рублей.

- Уже прибыли 22 новых трамвая и 9 троллейбусов. До конца года на линию выйдут 35 новых трамваев и 12 троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода. А до 2021 года приобретут 90 новых вагонов, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном министерстве транспорта.

- В Краснодарском крае обновили более 50 единиц общественного транспорта. Новороссийск получил три современных троллейбуса и десять новых автобусов. В 2020 году поставят еще четыре троллейбуса. В Курганинском районе за последние три года закуплено три автобуса, - добавили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, ремонт региональных дорог Кубани завершат в ноябре. Сейчас работы в муниципалитетах вышли на финишную прямую.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре впервые пройдет выставка «Дом для банка»
В Сочи спасатели помогли мужчине, который застрял под колесами автомобиля
Житель Каневского района вырастил 50 кустов конопли
В Краснодаре новый корпус гимназии № 92 планируют достроить в 2020 году
Жители Кубани смогут отслеживать документы, заверенные электронной подписью
В Северском районе при пожаре в деревянном доме погибла пожилая женщина
Краевые врачи проконсультировали более тысячи жителей Курганинского района
В селе под Анапой открыли пожарную часть
В Сочи выберут лучших водителей автобусов
В Темрюкском районе 13-летний мальчик попал под колеса машины
В Краснодаре историческое здание XIX века по улице Коммунаров законсервируют на зиму
В Краснодаре на пересечении 1-го Мая и Черкасской временно отключили светофорный объект