СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-01T09:48:37+03:00

В Северском районе при пожаре в деревянном доме погибла пожилая женщина Фото: Архив "КП"

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В Северском районе организована доследственная проверка по факту пожара в частном доме на улице Ленина в станице Крепостной.

- По предварительным данным, ранним утром 1 ноября 2019 загорелся частный деревянный дом. Соседи, увидев пожар, вызвали огнеборцев. Когда все потушили, на месте ЧП нашли тело 57-летней женщины, которая проживала в этом здании, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи осматривают дом, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. После будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU