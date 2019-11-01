В Северском районе при пожаре в деревянном доме погибла пожилая женщина
В Северском районе организована доследственная проверка по факту пожара в частном доме на улице Ленина в станице Крепостной.
- По предварительным данным, ранним утром 1 ноября 2019 загорелся частный деревянный дом. Соседи, увидев пожар, вызвали огнеборцев. Когда все потушили, на месте ЧП нашли тело 57-летней женщины, которая проживала в этом здании, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Сейчас следователи осматривают дом, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. После будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU