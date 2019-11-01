Жители Кубани смогут отслеживать документы, заверенные электронной подписью

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-01T10:04:46+03:00

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С сегодняшнего дня собственники смогут отслеживать документы, заверенные электронной подписью. Изменения были приняты ФЗ № 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

- Теперь жителям Кубани будут приходить уведомления на электронный адрес о поступлении в регистрирующий орган от его имени документов в электронном виде по отчуждению права собственности. Граждане смогут выявить попытки незаконного присвоения принадлежащего им недвижимого имущества. Уведомления будут направляться на электронные адреса, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

Такая подпись позволяет проводить не только сделки с жильем, но и получать различные госуслуги, не выходя из дома. Закон на проведение электронных сделок в сфере недвижимости с письменного согласия собственника был принят 13 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU