В Краснодаре новый корпус гимназии № 92 планируют достроить в 2020 году

СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-01T11:02:11+03:00

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Новый корпус начальной школы с переходной галереей строят в рамках программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения». Завершить его возведение власти планируют в 2020 году. На контроль строительство взял мэр города Евгений Первышов.

- Никаких срывов сроков и переносов быть не может. Поэтому строительство каждого детского сада и школы буду и дальше держать на личном контроле, - сказал Евгений Первышов.

Здание на 300 мест в одну смену начали возводить еще в августе 2019 году. Контракт на выполнение работ заключен с подрядной организацией - ООО «АгроСнабЮг».

- На стройплощадке работают 18 человек и 1 единица техники. Уже полностью завершили демонтаж аварийных зданий, хозпостроек, вырыли котлован, засыпали грунт и его послойное уплотнение, приступили к армированию и бетонированию фундамента, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в селе под Анапой открыли пожарную часть. Под защиту огнеборцев попала Джигинка и еще 18 населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU