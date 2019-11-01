2019-11-01T10:34:04+03:00
Происшествия

Житель Каневского района вырастил 50 кустов конопли

Ему грозит до трех лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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Житель Каневского района вырастил 50 кустов коноплиЖитель Каневского района вырастил 50 кустов коноплиФото: Архив "КП"
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Сотрудники полиции Каневского района задержали в лесополосе 48-летнего местного жителя, который возился с растениями. Они были похожи на коноплю.

На территории нашли 50 кустов. Экспертиза подтвердила, что они наркосодержащие. У мужчины обнаружили измельченную растительную массу серо-зеленого цвета. Это была марихуана общей массой более 20 граммов.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 231 и частью 1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Успенском районе полицейские задержали местного жителя по подозрению в хранении наркотиков. В ходе обыска в гараже 52-летнего подозреваемого нашли и изъяли небольшой сверток, а также наволочку с растительным веществом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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