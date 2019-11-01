Житель Каневского района вырастил 50 кустов конопли
Сотрудники полиции Каневского района задержали в лесополосе 48-летнего местного жителя, который возился с растениями. Они были похожи на коноплю.
На территории нашли 50 кустов. Экспертиза подтвердила, что они наркосодержащие. У мужчины обнаружили измельченную растительную массу серо-зеленого цвета. Это была марихуана общей массой более 20 граммов.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 231 и частью 1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, в Успенском районе полицейские задержали местного жителя по подозрению в хранении наркотиков. В ходе обыска в гараже 52-летнего подозреваемого нашли и изъяли небольшой сверток, а также наволочку с растительным веществом.
ИСТОЧНИК KP.RU