В Краснодаре впервые пройдет выставка «Дом для банка»

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-01T11:02:19+03:00

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С 1 по 11 ноября в Краснодаре в художественном музее имени Коваленко пройдет выставка «Дом для банка». Экспозицию впервые в краевой столице представит Банк России.

- Посетители увидят здания и внутренние интерьеры помещений, построенных в 19 – начале 20 века. Это памятники истории и культуры федерального, регионального и местного значения, в которых в настоящее время располагаются учреждения Центрального банка РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Банка России.

Выставка будет проходить по адресу улиц Красная, 15. Это здание было построено в 1903 году для Екатеринодарского отделения Государственного банка Российской империи. А теперь здесь находится музей.

Выставка приурочена к всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет 3 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU