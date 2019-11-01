В Сочи открыли Музей морского мусора

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-01T11:08:51+03:00

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Волонтеры международного проекта Emblas и воспитанники Эколого-биологического центра в Сочи создали Музей морского мусора. В последние дни октября они провели акцию на диком пляже села Уч-Дере, провели мониторинг состояния побережья и расчистили его от мусора.

Наиболее интересные экспонаты попали в небольшой музей, который расположился в Эколого-биологическом центре имени С. Ю. Соколова. Школьники сами рассортировали мусор по классам опасности для окружающей среды.

- Цель акции – выработать у детей экологические привычки. Первый шаг в помощи природе – отказ от пластика и полиэтилена, использование экосумок. Юные сочинцы готовы патрулировать и пляжи в разгар курортного сезона – просить отдыхающих уносить мусор с собой. Ведь оставленный на пляже пластик, который потом попадет в море, будет разлагаться более 500 лет. И все это время вредить окружающей среде, - рассказали в Эколого-биологическом центре имени С. Ю. Соколова.

По словам организаторов акции, подобные музеи появятся и в других учебных заведениях Сочи, экскурсии в них будут вести сами ребята.

ИСТОЧНИК KP.RU