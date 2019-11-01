СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-01T11:12:40+03:00

В Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали парня, который скрылся с места ДТП

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Наряд вневедомственной охраны, находился на маршруте патрулирования в Краснодаре. Вечером он получил информацию о том, что на пересечении улиц Брюсова и Калинина водитель на пешеходном переходе сбил женщину и скрылся.

- Вскоре на пересечении улиц Академика Трубилина и Алма-Атинской росгвардейцы нашли подходивший под описание автомобиль. За рулем сидел 21-летний житель Краснодарского края. Его задержали и передали прибывшему наряду ДПС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Пострадавшая с различными травмами была доставлена бригадой скорой помощи в больницу. После осмотра врачей ей было назначено амбулаторное лечение.

Напомним, в Сочи спасатели помогли мужчине, который застрял под колесами автомобиля. От потерпевшего чувствовался сильный запах алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU