2019-11-01T11:29:43+03:00
Общество

Во дворе жилого дома в центре Краснодара отремонтировали многофункциональную площадку

Сейчас она открыта для всех желающих
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В центре Краснодара пересечения улиц Красных Партизан и Рашпилевской провели капитальный ремонт спортивной площадки. Сейчас она открыта для всех желающих. Площадка рассчитана для занятий футболом и баскетболом.

- Территория для занятия спортом занимает почти 1 тысячу квадратных метров. Старые конструкции здесь заменили на новые. Также установили новые футбольные ворота, смонтировали баскетбольные стойки, щиты и кольца, сделали надежное ограждение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В Краснодаре всего 42 многофункциональные спортивные площадки. Физкультурой и спортом в столице Кубани занимаются более 400 тысяч человек.

Напомним, новый корпус начальной школы с переходной галереей строят в рамках программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения». Завершить его возведение власти планируют в 2020 году. На контроль строительство взял мэр города Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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