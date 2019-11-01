2019-11-01T11:43:53+03:00
Происшествия

На Кубани водитель «Приоры» сбил 19-летнего парня

Молодой человек перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
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31 октября около 19:00 в районе 14-километра автодороги «Краснодар - Ейск» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 22-летний молодой человек за рулем авто марки «Лада Приора» превысил скорость и сбил19-летнего молодого человека. Парень перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия, а водитель «Лады» был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали парня, который скрылся с места ДТП. Молодой человек на пешеходном переходе сбил женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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