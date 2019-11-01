В Анапе расширят улицу Объездную

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-01T12:02:45+03:00

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1 ноября в Анапе прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Было принято решение расширить участок дороги от улицы Чехова до пересечения с круговым движением в районе Торгового центра «Красная площадь».

- Управление архитектуры подготовило топонимическую схему этого отрезка дороги, на котором часто образуются автомобильные пробки. Теперь уточнят, где под землей проходят сети коммуникаций. После разработают подробный проект расширения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

На мероприятии было принято решение по обращению жителей ЖК «Времена года». Они просили сделать пешеходный переход вдоль Анапского шоссе, в районе дома № 10. Он может появиться в этом месте уже до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU