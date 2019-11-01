2019-11-01T12:17:52+03:00
Звезды

В Краснодаре к «Ночи искусств» более 500 горожан создали необычную инсталляцию

Дерево с глиняными листьями установят в краевом выставочном зале
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре в рамках «Ночи искусств» 3 ноября пройдет проект «Добрый Краснодар». В акции приняли участие сотни жителей краевого центра. Дерево с глиняными листьями установят в выставочном зале.

- Листья ручной работы укроют дерево высотой два метра. А после посетители смогут сделать пожертвование на любую сумму и забрать с собой этот маленький символ, - сказала автор идеи Дана Руднева.

- Листья для дерева изготовили в студии «неПросто мастерские» благотворительной организации «Добрый-Юг». В мастерских в основном работают люди с ментальными или физическими особенностями. Всего в создании инсталляции приняли участие более 500 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в рамках акции, которая пройдет 3 ноября с 19:00 до 23:00, для всех желающих проведут бесплатный мастер-класс по лепке из глины. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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