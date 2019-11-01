2019-11-01T12:29:53+03:00
Спорт

В Сочи пройдет первенство по олимпийскому тхэквондо

Участие в турнире примут более 500 спортсменов
Александра ПОДУШКО
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Фото: tkd-news.ruФото: tkd-news.ru
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В Сочи соревнования по олимпийскому тхэквондо будут проходить в пятый раз. Поединки будут состоятся 2 и 3 ноября с 10:00 до 19:30 на базе ледового дворца спорта «Айсберг».

- В турнире Black Sea Сup примут участие более 500 спортсменов. Это представители из регионов России и ближнего зарубежья: Московской, Волгоградской, Ростовской, Самарской областей, Краснодарского и Ставропольского края, республик Адыгеи, РСО-Алании, Армении и других, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Вход для зрителей свободный, при себе необходимо иметь удостоверение личности, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Юг Спорт».

Напомним, на Кубани во Всероссийском детском центре «Смена» пройдет IV Международный открытый турнир по самбо. Он состоится с 1 по 3 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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