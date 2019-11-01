В Туапсе бывшая сотрудница пенсионного фонда похитила более 1,8 миллиона рублей
В Туапсе 47-летняя местная жительница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
- Женщина трудилась в местном отделении пенсионного фонда. С сентября 2013 года, в течение пяти лет она тайно списывала деньги. По документам женщина начисляла их пенсионерам, а фактически переводила на личный счет своей дочери, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Она незаконно перевела себе свыше 1,8 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Туапсинский городской суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до 10 лет с дополнительным наказанием до 1 миллиона рублей либо без такового.
ИСТОЧНИК KP.RU