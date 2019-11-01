В Краснодаре появится еще одна зеленая зона

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-01T13:17:18+03:00

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В границах улиц Захарова и Заводской Краснодара может появится еще одна зеленая зона. Будущее участка глава Западного округа Александр Кучмин обсудил с жителями района. Ранее на этом участке был рынок «Рино».

Как рассказал Александр Кучмин, после расчистки территории администрация планирует начать его благоустройство. С жителями будут обсуждать проект зеленой зоны.

- Также на встрече рассмотрели вопросы ремонта дорог, освещения улиц, качества коммунальных услуг. В 2019 году планируют сделать ямочный ремонт улицы Песчаной, дороги по 2-му Нефтезаводскому проезду. Также проработают вопрос установки светофора на углу улиц Индустриальной и Тахтамукайской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, 1 ноября в Анапе прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Было принято решение расширить участок дороги от улицы Чехова до пересечения с круговым движением в районе Торгового центра «Красная площадь».

ИСТОЧНИК KP.RU