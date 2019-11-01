В Новороссийске ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-01T13:29:18+03:00

Все службы переведены в режим повышенной готовности

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По данным Гидрометеобюро Новороссийска в ближайшие часы в городе-курорте ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду. Поэтому для всех служб, сил и средств городского звена РС ЧС ввели режим повышенной готовности.

Глава города Игорь Дяченко дал поручение развернуть штаб по предупреждению ЧС в каждом внутригородском районе и сельском округе. Привести в полную готовность спецтехнику. Об этом сообщается в Instagram мэра Новороссийска Игоря Дяченко.

На улице Судостальской в Новороссийске из-за усиления ветра уже упало дерево. Оно рухнуло на тротуар. Спасатели при помощи бензопилы распилили ветки и освободили проход.

- Ветер усиливается будьте аккуратнее, - сообщил у себя в Instagram начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.

ИСТОЧНИК KP.RU