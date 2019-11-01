СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-01T13:57:35+03:00

Из Краснодара будут летать рейсы в Гоа и Паттайю Фото: Архив "КП"

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Краснодар с Гоа и Паттайей свяжет чартерная программа, которая начнет действовать в ноябре.

Завтра, в субботу из столицы Кубани авиакомпания Royal Flight начнет полеты по маршруту Краснодар - Гоа. Рейсы будут выполняться один раз в 11 дней. Новое расписание будет действовать со 2 ноября по 24 марта 2020 года.

Время в полете составит 6 часов 10 минут, в обратном направлении - 6 часов 45 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

3 ноября авиакомпания Azur Air начнет выполнять рейсы из Краснодара в Паттайю. Вылеты будут осуществляться до 26 марта 2020 года. Рейсы планируют выполнять 1 раз в 12 дней на авиалайнерах Boeing 767-300.

Напомним, с 30 октября из аэропорта Краснодар в Стамбул будет летать самолет авиакомпании «Победа». В зимний сезон это новое авианаправление для воздушной гавани. Расписание будет действовать до 28 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU