2019-11-01T13:57:35+03:00
Общество

Из Краснодара будут летать рейсы в Гоа и Паттайю

Новое расписание действует до марта 2020 года
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Из Краснодара будут летать рейсы в Гоа и ПаттайюИз Краснодара будут летать рейсы в Гоа и ПаттайюФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Краснодар с Гоа и Паттайей свяжет чартерная программа, которая начнет действовать в ноябре.

Завтра, в субботу из столицы Кубани авиакомпания Royal Flight начнет полеты по маршруту Краснодар - Гоа. Рейсы будут выполняться один раз в 11 дней. Новое расписание будет действовать со 2 ноября по 24 марта 2020 года.

Время в полете составит 6 часов 10 минут, в обратном направлении - 6 часов 45 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

3 ноября авиакомпания Azur Air начнет выполнять рейсы из Краснодара в Паттайю. Вылеты будут осуществляться до 26 марта 2020 года. Рейсы планируют выполнять 1 раз в 12 дней на авиалайнерах Boeing 767-300.

Напомним, с 30 октября из аэропорта Краснодар в Стамбул будет летать самолет авиакомпании «Победа». В зимний сезон это новое авианаправление для воздушной гавани. Расписание будет действовать до 28 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани завершили уборку винограда
В Краснодарском крае стартовал отопительный сезон
В Новороссийске ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду
В Краснодаре появится еще одна зеленая зона
В Туапсе бывшая сотрудница пенсионного фонда похитила более 1,8 миллиона рублей
В Сочи пройдет первенство по олимпийскому тхэквондо
В Краснодаре к «Ночи искусств» более 500 горожан создали необычную инсталляцию
В Анапе расширят улицу Объездную
На Кубани водитель «Приоры» сбил 19-летнего парня
Во дворе жилого дома в центре Краснодара отремонтировали многофункциональную площадку
В Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали парня, который скрылся с места ДТП
В Сочи открыли Музей морского мусора
В Краснодаре впервые пройдет выставка «Дом для банка»
В Сочи спасатели помогли мужчине, который застрял под колесами автомобиля
Житель Каневского района вырастил 50 кустов конопли
В Краснодаре новый корпус гимназии № 92 планируют достроить в 2020 году
Жители Кубани смогут отслеживать документы, заверенные электронной подписью
В Северском районе при пожаре в деревянном доме погибла пожилая женщина
Трамвайный парк Краснодара пополнят 90 новых вагонов
Краевые врачи проконсультировали более тысячи жителей Курганинского района
В селе под Анапой открыли пожарную часть
В Сочи выберут лучших водителей автобусов
В Темрюкском районе 13-летний мальчик попал под колеса машины
В Краснодаре историческое здание XIX века по улице Коммунаров законсервируют на зиму
В Краснодаре на пересечении 1-го Мая и Черкасской временно отключили светофорный объект