2019-11-01T15:14:39+03:00
Общество

В Краснодарском крае стартовал отопительный сезон

Батареи будут нагреваться во всех муниципалитетах, кроме Сочи и Геленджика
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Отопление включат до конца неделиОтопление включат до конца неделиФото: Мария ЛЕНЦ
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С 31 октября после похолодания в Краснодарском крае стартовал отопительный сезон. Котельные начали работу во всех муниципалитетах, кроме Сочи и Геленджика. С середины октября отопление включали по заявочному принципу, а 31 октября стал первым днем, когда среднесуточная температура опустилась ниже +8 градусов.

– Организация запуска котельных в работу – технически и технологически сложный процесс, требующий определенных затрат времени. В зависимости от масштаба населенного пункта это занимает от 1 до 3 дней, – сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

По последним данным, сейчас на теплоснабжение работает 2290 котельных из 2801. Полностью запуск закончится до конца недели.

В случае неполадок во внутридомовых сетях жителей просят обращаться в управляющую компанию.

Во всех городах и районах работают горячие линии по вопросам отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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