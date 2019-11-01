На Кубани завершили уборку винограда

СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-01T16:19:51+03:00

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В Краснодарском крае завершили сбор винограда. В 2019 году удалось собрать 212 тысяч тонн ягоды при средней урожайности более 100 центнера с гектара.

- Самый богатый урожай собрали аграрии Темрюкского и Крымского районов, а также Анапы, Геленджика, Новороссийска, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что виноградарство начали активно развивать в Ейском районе. За минувшие 4 годы здесь высадили 700 гектаров виноградников, а всего по краю заложили почти 6 тысяч гектар новых виноградников. Через 2 недели аграрии начнут высаживать саженцы. Только в 2019 году на эти цели из краевого бюджета выделили свыше 850 млн рублей.

Также с начала года кубанские предприятия выпустили свыше 17 миллионов декалитров винодельческой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU