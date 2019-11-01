2019-11-01T17:06:58+03:00
Общество

Свыше 1500 тысяч полицейских будут охранять порядок во время празднования «Дня народного единства»

Они будут дежурить в местах массового скопления людей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "Кп"Фото: архив "Кп"
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В Краснодарском крае 4 ноября пройдет свыше 500 массовых мероприятий, приуроченных к празднованию «Дня народного единства». Ожидается, что в них примут участие порядка 200 тысяч жителей региона.

- Обеспечивать охрану общественного порядка в местах массового скопления граждан будут более 1,5 тысяч сотрудников МВД, а также порядка 800 бойцов Росгвардии, представители народных дружин и казачества, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Перед началом мероприятий все площадки проверят представители кинологических служб.

Напомним, День народного единства 2019 в Краснодаре отметят 4 ноября. По такому случаю в столице Кубани пройдут праздничные мероприятия. Программа гуляний насыщенная. В каждом парке города днем выступят творческие коллективы, а вечером кубанцев ждет большой праздничный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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