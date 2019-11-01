2019-11-01T18:00:32+03:00
Экономика

Кубанские муниципалитеты получат дополнительный доход

Они смогут оставлять себе часть налога на имущество организаций
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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С начала 2020 года кубанские муниципалитеты смогут оставлять в своем бюджете 3% поступившего налога на имущество работающих на его территории предприятий. Ожидается, что данная мера поможет обеспечить дополнительный доход городов и районов края более чем на 1 млрд рублей в год.

- Это поможет привлекать инвесторов для создания новых производств, что, в свою очередь, еще больше увеличит налоговые поступления и создаст дополнительные рабочие места, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что краевой бюджет на 2020-й и плановый период до 2022 года останется социально ориентированным. На это направят свыше половины от всех расходов региональной казны. Также большой объем средств вложат в развитие реального сектора экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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