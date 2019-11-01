На Кубани до конца года сдадут 22 социальных объекта

СЕГОДНЯ 18:56 2019-11-01T18:56:09+03:00

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В Краснодарском крае на возведение 50 социальных и спортивных объектов из регионального бюджета выделили свыше 5 млрд рублей.

- В 2019 году запланировано завершение строительства 34 зданий: 23 для размещения социальной инфраструктуры и 11 спортивных. Остальные 16 объектов закончат в 2020-21 годах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе админ7истрации Краснодарского рая.

Уже ввели в эксплуатацию четыре школы – в Динском, Приморско-Ахтарском районах и две в Сочи. Также сданы три детсада и один объект дополнительного образования в краевой столице. Помимо этого, завершены работы по строительству спортивных комплексов в Белоглинском, Белореченском, Красноармейском районах и Армавире.

Помимо этого, решается проблема с водоснабжением в Крымском и Темрюкском районах. На эти цели в ближайшие годы потратят 10 млрд рублей из региональной казны на строительство водоводов.

ИСТОЧНИК KP.RU