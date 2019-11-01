2019-11-01T18:56:09+03:00
Общество

На Кубани до конца года сдадут 22 социальных объекта

Это школы, детсады и спортивные площадки
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае на возведение 50 социальных и спортивных объектов из регионального бюджета выделили свыше 5 млрд рублей.

- В 2019 году запланировано завершение строительства 34 зданий: 23 для размещения социальной инфраструктуры и 11 спортивных. Остальные 16 объектов закончат в 2020-21 годах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе админ7истрации Краснодарского рая.

Уже ввели в эксплуатацию четыре школы – в Динском, Приморско-Ахтарском районах и две в Сочи. Также сданы три детсада и один объект дополнительного образования в краевой столице. Помимо этого, завершены работы по строительству спортивных комплексов в Белоглинском, Белореченском, Красноармейском районах и Армавире.

Помимо этого, решается проблема с водоснабжением в Крымском и Темрюкском районах. На эти цели в ближайшие годы потратят 10 млрд рублей из региональной казны на строительство водоводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубанские муниципалитеты получат дополнительный доход
Свыше 1500 тысяч полицейских будут охранять порядок во время празднования «Дня народного единства»
На Кубани завершили уборку винограда
В Краснодарском крае стартовал отопительный сезон
Из Краснодара будут летать рейсы в Гоа и Паттайю
В Новороссийске ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду
В Краснодаре появится еще одна зеленая зона
В Туапсе бывшая сотрудница пенсионного фонда похитила более 1,8 миллиона рублей
В Сочи пройдет первенство по олимпийскому тхэквондо
В Краснодаре к «Ночи искусств» более 500 горожан создали необычную инсталляцию
В Анапе расширят улицу Объездную
На Кубани водитель «Приоры» сбил 19-летнего парня
Во дворе жилого дома в центре Краснодара отремонтировали многофункциональную площадку
В Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали парня, который скрылся с места ДТП
В Сочи открыли Музей морского мусора
В Краснодаре впервые пройдет выставка «Дом для банка»
В Сочи спасатели помогли мужчине, который застрял под колесами автомобиля
Житель Каневского района вырастил 50 кустов конопли
В Краснодаре новый корпус гимназии № 92 планируют достроить в 2020 году
Жители Кубани смогут отслеживать документы, заверенные электронной подписью
В Северском районе при пожаре в деревянном доме погибла пожилая женщина
Трамвайный парк Краснодара пополнят 90 новых вагонов
Краевые врачи проконсультировали более тысячи жителей Курганинского района
В селе под Анапой открыли пожарную часть
В Сочи выберут лучших водителей автобусов
В Темрюкском районе 13-летний мальчик попал под колеса машины
В Краснодаре историческое здание XIX века по улице Коммунаров законсервируют на зиму
В Краснодаре на пересечении 1-го Мая и Черкасской временно отключили светофорный объект