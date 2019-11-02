В Адыгее при пожаре в частном доме погибла 4-летняя девочка

СЕГОДНЯ 09:31 2019-11-02T09:31:10+03:00

За последние два года в республике это первый случай гибели ребенка при пожаре. Фото: ГУ МЧС по Адыгее.

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Трагедия случилась в хуторе Красном Кошехабльского района Адыгеи. Здесь в одном из частных домов жила семья с маленькими детьми.

- Сообщение о пожаре поступило спасателям в 05:57, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее. - Пламя охватило площадь 60 квадратных метров.

С огнем боролись пять пожарных. Когда пламу удалось потушить, спасатели приступили к разбору конструкций. В этот момент в одной из комнат они нашли тело четырехлетней девочки. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Предварительной причиной пожара, по данным госпожнадзора, стала неисправность обогревателя, который стоял в комнате. Как удалось узнать «КП» - Кубань» от очевидцев, мать и другие дети были дома, но в соседних комнатах.

- Похоже крошку просто не успели вынести, - говорит соседка семьи. - Слышала, что мать неоднократно привлекали к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU