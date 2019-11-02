Bentley и 44 объекта недвижимости: Генпрокуратура изымет имущество у экс-главы санатория на Кубани

СЕГОДНЯ 08:40 2019-11-02T08:40:36+03:00

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Генпрокуратура России требует забрать у экс-главы санатория ФССП в селе Ольгинка Туапсинского района Александра Сафонова имущество, нажитое «непосильным трудом».

Во время обычной проверки прокуратура обнаружила, что начальник, руководивший «Зеленой долиной» с 2009 по 2017 годы, неоднократно выводил со счетов учреждения крупные суммы. Их, в свою очередь, федеральная служба судебных приставов выделяла на нужды и развитие санатория.

- Общая сумма хищений составила более 280 миллионов рублей, - уточняют в Генпрокуратуре России.

По некоторым данным, бывший начальник санатория каждый год закупал по госконтрактам газ для отопления здравницы в три раза больше, чем требовалось. Затем он составлял фиктивные документы, завышая объемы потребления голубого топлива и отправлял начальству. Ему перечисляли деньги, разницу, полученную после оплаты газа, он клал себе в карман.

Среди машин, к слову, есть любопытный экземпляр стоимостью 13,1 миллиона рублей - Bentley Continental GT Speed

На свой незаконный доход, Александр Сафонов приобрел 44 дорогостоящих объекта недвижимости на Кубани и в Москве, а также семь автомобилей. Среди машин, к слову, есть любопытный экземпляр стоимостью 13,1 миллиона рублей - Bentley Continental GT Speed, которую экс-руководитель приобрел в 2014 году в автосалоне Краснодара. Хотя общий совокупный доход за 9 лет работы в должности составил всего 7,5 миллиона рублей.

- Информация о фактическом владении и пользовании данным имуществом Сафоновым скрывалась, в предоставляемых ежегодных справках о своих доходах не отображалась, - добавляют в Генпрокуратуре России. - Однако после увольнения с госслужбы формально отчуждена родственниками в его пользу или доверенных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU