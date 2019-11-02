2019-11-02T14:30:54+03:00
Происшествия

Суд по делу о нападении на дом бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака начнется 5 ноября

Заседание пройдет в Тахтамукайском районном суде
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Оба подозреваемых уверяют - их не было на месте преступления.Оба подозреваемых уверяют - их не было на месте преступления.
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Рассмотрение громкого уголовного дела о разбойном в нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака начнется в Тахтамукайском районном суде во вторник, 5 ноября. Это первое заседание, на котором предстанут два краснодарца - Вячеслав Пономарев и Иван Кононенко.

Как сообщается на сайте суда, 5 ноября будет решаться вопрос о продлении меры пресечения обвиняемым в разбойном нападении.

Напомним, ЧП случилось в ночь на 9 мая 2018 года. Неизвестные в масках ворвались в дом родных Мурата Ахеджака. Преступники сначала жестоко избили Казбека и Луизу Ахеджак, а также их дочь Зарема, а затем связали и скрылись.

Позже стало известно, что подозреваемыми проходят 50-летний Вячеслав Пономарев и 34-летний Иван Кононенко. По версии следствия, именно они вместе с группой неизвестных вошли в дом и напали на спящих членов семьи Мурата Ахеджака.

- Похитив денежные средства и имущество на сумму более чем 5,5 миллиона рублей, они скрылись, - сообщали в Генпрокуратуре России.

Стоит отметить, что изначально мужчинам вменяли убийство и разбойное нападение. Однако накануне им предъявили обвинения только по одной статье - ч. 4 ст. 162 УК РФ «Нападение в целях хищения чужого имущества в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия с незаконным проникновением в жилище».

Сами обвиняемые свою вину отрицают, утверждая, что на месте преступления не были.

ИСТОЧНИК KP.RU

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